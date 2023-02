Familiares, amigos e colegas de Globo participam do velório de Glória Maria

Considerada um dos ícones do jornalismo brasileiro, apresentadora morreu na última quinta-feira, 2; cerimônia aconteceu no Rio de Janeiro

MARCOS VIDAL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A apresentadora Maju Coutinho disse que Glória abriu caminho para os negros no jornalismo brasileiro



O corpo da jornalista Glória Maria foi cremado no fim da tarde desta sexta-feira, 3, no Rio de Janeiro. Parentes, amigos e colegas de profissão estiveram no velório para se despedir da repórter. Roberto Marinho foi o primeiro a chegar à cerimônia. A apresentadora Poliana Abritta relembrou como era bom estar com Glória. “Ela merece todas as homenagens. A maior homenagem é manter ela viva com aquele sorriso, aquela liberdade e aquele amor enorme”, disse Abritta. Em 2019, Glória Maria foi diagnosticada com um câncer de pulmão. Ela começou a fazer tratamento com imunoterapia, mas houve metástase para o cérebro. Houve uma cirurgia bem sucedida, mas em 2022 a metástase voltou. A apresentadora Maria Julia Coutinho ressaltou que Glória abriu caminho para os negros no jornalismo. “Esse legado ela plantou. Nós somos frutos e herdeiros da glória. Ela abriu um caminho para todos nós”, disse a jornalista. A cerimônia aconteceu no Cemitério da Penitência, na região portuária do Rio.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter David de Tarso