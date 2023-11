Famílias e empresas calculam prejuízos após quatro dias sem luz em SP

Cerca de 300 mil imóveis seguem sem luz na capital paulista

MAKSUEL MARTINS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO



Após quatro dias do vendaval que castigou São Paulo na última sexta-feira, 3, a falta de energia elétrica continua afetando a vida de milhares de famílias e negócios na capital. Cerca de 300 mil imóveis seguem sem luz. Entre eles está a Escola de Educação Infantil Jacarezinho, localizado na Mooca. A proprietária da unidade, Cláudia Rizzo, lamentou que os 140 alunos, incluindo o berçário, não puderam comparecer devido ao problema. “A maioria das nossas crianças são de horário integral por causa da jornada de trabalho dos pais. O prejuízo maior é para as famílias, apesar de estar todo mundo sem trabalho. As famílias não têm com quem deixar as crianças”, comentou. Cláudia Rizzo ainda reclamou do tratamento da Enel, responsável pela distribuição de energia, em relação aos consumidores. “Até agora nada [de luz]. Já entramos em contato, mas já pularam o prazo de volta várias vezes. Vamos ter que dar um jeito de receber as crianças. Os pais estão precisando da escola”, frisou. Julianne Perrone é mãe do Luca, de 6 anos, que ficou sem aula nesta segunda-feira, 6. “Todos estão sendo afetados com essa falta de energia e com a falta de informação. A criança está aqui querendo estudar, mas não pode”. A administradora de empresa Vanessa mora no bairro Campo Belo, na sul da capital paulista. Ela está sem luz desde sexta-feira. No congelador, os alimentos já estragaram. “Temos tentado ligar para a Enel para ter alguma previsão ou retorno, mas não conseguimos falar. Quando encontramos eles na rua não dão previsão. Não vemos ninguém trabalhando com os fios. Estamos há muito tempo sem energia, o que causa prejuízo enorme para as famílias”, completou. A Enel prometeu a volta total de energia elétrica ainda nesta terça-feira, 7.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.