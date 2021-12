Famosos se mobilizam para ajudar regiões afetadas pelas chuvas na Bahia

Com mensagens de apoio, divulgação de pontos de doação e anúncio de atos beneficentes, influencers deram visibilidade para tragédia que deixou milhares de desabrigados

Manu Dias/GOVBA Mais de 400 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas na Bahia



As chuvas que atingem o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais desde novembro carregaram uma onda de solidariedade de famosos e anônimos nas redes sociais. O humorista, cantor e digital influencer Whindersson Nunes, que em novembro deste ano contratou helicópteros para levar alimentos e ajudar famílias ilhadas, se manifestou pelo Twitter. “Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de ‘qual é a senha do Wi-Fi’, e também a primeira guitarra que tive, e várias coisas. O arrecadado vai para as aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia”, afirmou. Em resposta, a influencer GKay afirmou que aprovou a ideia e disse que também enviaria itens a serem doados.

A cantora, atriz e apresentadora Preta Gil publicou imagens de cidades da Bahia em estado crítico por causa das chuvas, assim como números de telefones e contas bancárias para doações. Em imagens reunidas nas redes sociais, há informações sobre o que cada cidade mais necessita, como alimentos, roupas e produtos de higiene pessoal. A ex-BBB Pocah compartilhou campanhas que pedem doações para desabrigados, disse que reza pelas famílias da região e afirmou que está procurando informações e tentando ajudar de forma segura. O Governo de São Paulo enviou ainda no domingo, 26, dois helicópteros Águia e dois aviões para ajudar vítimas da chuva, assim como 14 profissionais do Corpo de Bombeiros e do comando de aviação da PM. Eles vão se juntar a outros seis bombeiros que partiram em um caminhão com embarcações no sábado, 25. A mobilização também envolve governos de outros estados, que enviam equipes para auxiliar no resgate e no apoio às vítimas das enchentes.

*Com informações do repórter Victor Moraes