Fátima Bezerra nega doações ilegais e diz que recursos do consórcio Nordeste estão sendo recuperados

Governadora do Rio Grande do Norte é candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores; ela participou de sabatina na Jovem Pan News na última terça-feira

Reprodução/Twitter/@fatimabezerra/Elisa Elsie Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte e candidata à reeleição pelo PT, lidera intenções de votos



A governadora do Rio Grande do Norte e candidata à reeleição, Fátima Bezerra (PT), participou de uma sabatina na Jovem Pan News na última terça-feira, 30. Ela foi questionada sobre corrupção no Partido dos Trabalhadores e associações do nome dela com o financiamento irregular de campanha. A candidata garantiu que não teve parte em qualquer doação ilegal. “Sempre tive minhas contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. Tenho uma história de vida e uma trajetória política pautada pela honradez, pela ética, pelo espírito público. Na época, isso foi feito pelo diretório nacional do partido. Tudo amparado pela legislação eleitoral existente. Eu não respondo absolutamente a nenhum processo”, disse. Ela também comentou a operação da Polícia Federal para investigar supostas irregularidades na aquisição de respiradores pelo Consórcio Nordeste, do qual O Rio Grande do Norte fazia parte. r$ 48 milhões foi pago antecipadamente, mas os 300 respiradores nunca foram entregues. Fátima justificou que houve um calote e explicou que 73% dos recursos já foram recuperados. “Hoje, sem dúvida nenhuma, aquele calote que o Consórcio, que os Estados sofreram, diante daquela compra frustrada, no que diz respeito a questão dos respiradores… Recentemente, agora em julho, o Ministério Público do meu Estado, por meio da procuradora-geral de justiça, pediu o arquivamento do inquérito contra o nosso governo”, disse.

Sobre educação, a candidata disse que investiu R$ 400 milhões em digitalização das escolas e criticou a condução da área pelo governo federal durante a pandemia. “O MEC não existiu. Deu as costas. Não fez uma reunião com secretários de educação do país. O MEC veio liberar agora, recentemente, os recursos, por exemplo, para a questão da inclusão digital. É fato que nós tivemos uma camada pelo Brasil afora, estudantes de família pobre, que não têm acesso aos meios virtuais e tecnológicos, que foi bastante prejudicada”, afirmou a governadora. Segundo Fátima Bezerra, recuperar o ensino para muitas crianças e combater os altos índices de analfabetismo estão entre os desafios para um próximo mandato, assim como acelerar os investimentos na produção de energia eólica. Ela lidera as pesquisas de intenção de votos no Rio Grande do Norte.

*Com informações da repórter Carolina Abelin