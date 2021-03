FBI divulga vídeo de suspeito de plantar bombas na sede de partidos em Washington DC

Investigações começaram há mais de 2 meses, mas a polícia ainda não identificou o responsável

Reprodução/FBI Bombas plantadas pelo suspeito não chegaram a explodir; artefatos foram retirados pela polícia após denúncias de vizinhos



O FBI divulgou novas imagens do suspeito de plantar bombas na sede dos dois grandes partidos norte-americanos na noite anterior à invasão ao Capitólio. Nas imagens, um homem encapuzado, com máscara e segurando uma mochila é visto andando por pelo menos Quatro pontos dos arredores do Congresso. Ele chega a sentar em um banco em frente a sede dos Democratas por volta das 19h50.

O suspeito ainda caminha em um beco próximo ao “quartel-general” Republicano e passa pela entrada de um clube privado para integrantes do partido. As investigações começaram há mais de 2 meses, mas a polícia ainda não identificou o responsável. O FBI oferece US$ 100 mil para quem tiver informações que possam ajudar a prender o suspeito. As bombas plantadas pelo suspeito não chegaram a explodir. Os artefatos foram retirados pela polícia após denúncias de vizinhos.

*Com informações da repórter Nanny Cox