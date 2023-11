Febraban e Polícia Federal assinam mais um acordo para combater fraudes bancárias digitais

Medida permite que instituições troquem informações com as polícias civis do Estado de São Paulo e que os dados ajudem com investigações contra golpes financeiros

Cris Faga/Estadão Conteúdo Acordos ajudaram 200 operações a serem deflagradas e levaram 81 pessoas à prisão



Uma pesquisa realizada por uma empresa de prevenção de fraudes revelou que, só no primeiro trimestre deste ano, foram registradas 2.800 tentativas de fraudes financeiras por minuto no Brasil. Para combater esse tipo de crime, medidas foram adotadas para ampliar os acordos de cooperação. Na sexta-feira, 24, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Polícia Federal assinaram mais um acordo de cooperação técnica para o combate às fraudes das transações bancárias eletrônicas cometidas pelas organizações criminosas. Um dos principais pontos do acordo é a permissão para que as instituições troquem informações com as polícias civis do Estado de São Paulo. O objetivo é que, com base nessas informações encaminhadas pelos bancos, possam ser feitas as investigações. Atualmente, 25 bancos participam do projeto. Desde 2018, foram deflagrados cerca de 200 operações e cumpridos 445 mandados de busca e apreensão, além de 81 prisões. Atualmente cerca de oito em cada 10 transações bancárias são feitas pelos meios digitais.

*Com informações do repórter Victor Moraes