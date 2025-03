Febraban organiza mutirão para renegociação de dívidas

Evento, que ocorre até 31 de março, é voltado principalmente para a renegociação de débitos com bancos; devedores podem buscar renegociação por meio dos portais oficiais das instituições credoras ou pelo site consumidor.gov.br

Drazen Zigic/Freepik Entre as vantagens estão o parcelamento, descontos no valor da dívida e taxas de juros reduzidas para refinanciamento



A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) deu início no último dia 1º a mais uma edição do mutirão de negociação e orientação financeira, que promete beneficiar muitos brasileiros endividados. Este evento, que ocorre até 31 de março, é voltado principalmente para a renegociação de dívidas bancárias, como cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito contraídas junto a instituições financeiras. Os devedores podem buscar renegociação por meio dos portais oficiais das instituições credoras ou pelo site consumidor.gov.br. Além disso, é possível procurar um Procon participante na região.

O mutirão conta com a participação de mais de 160 instituições financeiras, que oferecem condições especiais para os consumidores. Entre as vantagens estão o parcelamento, descontos no valor da dívida e taxas de juros reduzidas para refinanciamento, de acordo com a política de crédito de cada banco. Esta iniciativa faz parte do calendário permanente dos bancos e ocorre anualmente em março e novembro desde 2019. Até o momento, já foram renegociados mais de 33 milhões de contratos, demonstrando a eficácia e a importância deste evento para a economia doméstica dos brasileiros.

Na última edição, realizada em novembro de 2024, mais de 1 milhão de contratos foram repactuados, proporcionando alívio financeiro imediato para muitos consumidores endividados. O mutirão é uma oportunidade para que os brasileiros possam reorganizar suas finanças e buscar melhores condições para quitar suas dívidas. A ação é de abrangência nacional, permitindo que pessoas de todo o país possam participar e se beneficiar das condições oferecidas. Este esforço conjunto entre as instituições financeiras e os consumidores é um passo importante para a recuperação econômica e a estabilidade financeira das famílias brasileiras.

Além de oferecer condições vantajosas para a renegociação de dívidas, o mutirão também tem um papel educativo, orientando os consumidores sobre a importância do planejamento financeiro e do uso consciente do crédito. A Febraban, juntamente com as instituições participantes, busca não apenas resolver problemas imediatos, mas também promover uma mudança de comportamento em relação ao consumo e à gestão financeira. Com isso, espera-se que os brasileiros possam não apenas sair do vermelho, mas também construir um futuro financeiro mais saudável e sustentável.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA