Correios, Serasa e Febraban lançam mutirão para auxiliar endividados

Atualmente, o Brasil enfrenta um cenário preocupante, com mais de 74 milhões de pessoas registradas como negativadas



Os Correios, em colaboração com a Serasa e a Febraban, lançaram um mutirão voltado para auxiliar cidadãos que enfrentam dificuldades financeiras. A iniciativa permite que os endividados compareçam a qualquer agência dos Correios para consultar suas pendências na plataforma Limpa Nome. Durante o mutirão, os participantes poderão usufruir de condições vantajosas, como descontos que podem chegar a 99% e a opção de parcelar a dívida em até 72 vezes. Essa ação visa facilitar a regularização de débitos e a recuperação do nome limpo. O atendimento é gratuito e estará disponível até o final de março.

Para participar do mutirão e negociar as dívidas, é imprescindível que os interessados apresentem um documento oficial com foto. Além disso, quem optar por quitar suas contas utilizando o sistema Pix poderá se beneficiar de descontos adicionais. Atualmente, o Brasil enfrenta um cenário preocupante, com mais de 74 milhões de pessoas registradas como negativadas. A ação conjunta entre os Correios, Serasa e Febraban busca oferecer uma solução para esse problema, promovendo a inclusão financeira e a recuperação de crédito para os cidadãos.

