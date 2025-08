Febre do morango do amor eleva preços e expõe falta de mão de obra no RS

Safra de 2025 no município de Bom Princípio está estimada em 1.000 toneladas, uma redução em comparação com as 1.100 toneladas colhidas em 2024

A crescente popularidade do morango do amor, um doce que se tornou uma verdadeira febre, está impactando diretamente o preço da fruta no Rio Grande do Sul. A alta procura, somada à falta de mão de obra e a uma safra menor, pressiona os produtores e coloca em destaque os desafios da agricultura familiar na região. O município de Bom Princípio, localizado a 76 km de Porto Alegre e conhecido como a “Capital Estadual do Moranguinho”, está no centro dessa questão. A cidade, que tem sua economia majoritariamente movida pela agricultura familiar, enfrenta uma escassez da fruta para atender à demanda inesperada.

A safra deste ano em Bom Princípio está estimada em 1.000 toneladas, uma redução em comparação com as 1.100 toneladas colhidas no ano anterior. Essa queda na produção é agravada por um problema estrutural: a falta de mão de obra.

Cerca de 60 famílias de agricultores são responsáveis por quase toda a produção de morango da cidade. O cultivo é feito de forma moderna, com 95% da produção em estufas semi-hidropônicas, mas a colheita é um processo 100% manual. A automação é inviável para as pequenas propriedades, o que torna a produção dependente de trabalhadores e expõe a dificuldade da sucessão rural no município de 13 mil habitantes.

Surpreendidos pela popularidade do “morango do amor” fora de época — já que o auge da safra ocorre tradicionalmente em setembro —, os produtores lutam para suprir o mercado. Apesar da quebra na safra, a cidade projeta uma alta no turismo e espera um público recorde de mais de 180 mil pessoas para a sua tradicional festa em setembro, impulsionada justamente pela fama do doce.

*Com informações de Arthur Cirpriani

*Reportagem produzida com auxílio de IA