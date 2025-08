Aeroporto de Congonhas conclui ampliação de terminal remoto de embarque

Com investimento de R$ 30 milhões, projeto visa melhorar o conforto e a experiência de até 24 milhões de passageiros que passam anualmente pelo local

Rovena Rosa/Agência Brasil O projeto de ampliação também contempla a criação de um centro comercial de 850 m²



O Aeroporto de Congonhas, localizado em São Paulo, concluiu na última terça-feira (5) um projeto significativo de ampliação do terminal de embarque remoto. Este espaço é crucial para o transporte de passageiros até as aeronaves por meio de ônibus. A obra, que não estava inicialmente prevista no contrato de concessão, recebeu um investimento considerável por parte da empresa administradora do aeroporto. A área de embarque foi expandida de 100 m² para impressionantes 3.300 m², e o número de assentos disponíveis aumentou de 215 para 329. Além disso, o entorno do terminal agora conta com duas salas VIP, uma já em funcionamento e outra com inauguração prevista para este ano, além de 11 novas lojas, incluindo lanchonetes, livrarias e cafeterias, tudo com o objetivo de proporcionar maior conforto aos passageiros.

O projeto de ampliação também contempla a criação de um centro comercial de 850 m² e mais espaços entre os 10 portões de embarque. Atualmente, cerca de 15.000 pessoas utilizam diariamente o embarque remoto em Congonhas. Apesar de a nova estrutura estar praticamente pronta, ela é considerada provisória, pois o aeroporto passará por uma reestruturação completa até 2028, com um investimento previsto de R$ 2,4 bilhões. Após essa reestruturação, a sala de embarque remoto será transferida para o antigo prédio da Varing. Congonhas mantém a autorização para 44 operações de pousos e decolagens por hora, sem previsão de ampliação desse número.

A decisão de ampliar o terminal de embarque remoto foi uma resposta direta às reclamações dos passageiros sobre o espaço pequeno e desconfortável anteriormente disponível. O diretor executivo Cléber Meira destacou que o principal objetivo da obra foi proporcionar mais conforto e comodidade para as 15.000 pessoas que utilizam o terminal diariamente. A ampliação é vista como um passo importante para melhorar a experiência dos passageiros no aeroporto, enquanto se aguarda a reestruturação completa prevista para os próximos anos.

*Com informações de Danubia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA