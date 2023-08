Feminicídios em SP batem recorde e chegam a 113 no primeiro semestre

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, casos saltaram 36% na comparação de janeiro a junho de 2022

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Casos de feminicídio subiram 36% no primeiro semestre deste ano no Estado de São Paulo



O número de casos de feminicídio subiu 36% no primeiro semestre deste ano no Estado de São Paulo na comparação com os seis primeiros meses de 2022. De janeiro a junho de 2023, foram registradas 113 ocorrências. Já no mesmo período do ano passado, foram contabilizados 83 casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). O dado do primeiro semestre deste ano é o maior para o período desde que o governo passou a divulgar o índice, em 2018. Na última terça-feira, 1º, uma mulher de 46 anos foi assassinada a tiros pelo ex-marido na Vila Leopoldina, na Zona Oeste da capital. Outro número assustador do levantamento da SSP está relacionado a homicídios dolosos cometidos contra mulheres no primeiro semestre de 2023. Ao todo, foram 119 ocorrências. No entanto, a variação (11%) foi menor em comparação aos casos de feminicídios.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.