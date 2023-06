Feriado prolongado de Corpus Christi lota hotéis do Rio e anima setor de turismo

Rede hoteleira espera lotar 82% da capacidade de hóspedes, ou seja, 3% maior em comparação ao mesmo período de 2022

Fernando Frazão/Agência Brasil Feriado prolongado de Corpus Christi anima o setor de turismo no Rio de Janeiro



O feriado prolongado de Corpus Christi anima o setor de turismo no Rio de Janeiro. De acordo com a indústria hoteleira, na capital fluminense, os hotéis esperam lotar 82% da capacidade de hóspedes. O dado é 3% maior em comparação ao mesmo período de 2022, quando foi registrado 79%. Em determinados locais, a taxa de ocupação atinge mais de 90%. Esse é o caso dos bairros Flamengo e Botafogo, localizados na Zona Sul, onde a taxa é de 92%. Já Leme e Copacabana, outros dois bairros tradicionais no Rio, estão com uma taxa de ocupação prevista neste feriado prolongado de mais de 88%. O presidente da HotéisRio, Alfredo Lopes, comemorou os índices e a circulação de turistas. “É a garantia do Rio como destino turístico preferido pelos brasileiros”, frisou. A movimentação também é intensa na Rodoviária Novo Rio. A perspectiva é que até o fim do feriado prolongado passem pelo terminal aproximadamente 220 mil pessoas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.