Fernando Haddad fala em ‘boa aproximação’ com Roberto Campos Neto

Presidente do Banco Central foi duramente criticado nos últimos dias pelo presidente Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 17, que o almoço com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi uma primeira boa aproximação. O encontro ocorreu na quinta-feira, 16, antes da primeira reunião do Conselho Monetário Nacional. “Tivemos um bom contato”, disse Haddad ao chegar ao Ministério da Fazenda na sexta depois de uma reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. O almoço durou cerca de duas horas e teve a participação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A fala de Haddad segue numa linha diferente do posicionamento de Lula e de outros representantes do PT, que têm criticado publicamente a atuação de Campos Neto à frente do BC. A reclamação deles é principalmente em relação à taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% desde setembro de 2022.

A primeira reunião do Conselho Monetário Nacional com o presidente do BC no governo Lula, que teve a presença dos ministros Haddad e Tebet, durou menos de meia hora. O encontro terminou sem discussão sobre meta de inflação e taxa básica de juros. O que significa que a meta de inflação de 3,25% também continuará sem alterações. Nessa reunião foi aprovado o balanço da instituição, que registrou um prejuízo de R$ 298,5 bilhões em 2022. O saldo negativo é explicado pela queda do dólar em relação ao real e pela subida dos juros americanos. Em várias declarações, Lula vem criticando fortemente os altos juros. Para ele, o patamar estipulado dificulta o crescimento da economia do país. Do outro lado, Campos Neto argumenta que a taxa é necessária neste momento para conter a inflação no país.

*Com informações da repórter Paula Lobão