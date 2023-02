Rainha da Acadêmicos do Tatuapé dispensa tapa-sexo e revela truque

Muriel Quixaba usou uma fantasia que foi inspirada nos seres aquáticos que cercam Paraty

Defendendo a escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, Muriel Quixaba foi a segunda rainha de bateria a pisar na avenida no primeiro dia de desfiles do grupo especial em São Paulo. Com uma fantasia azul cheia de pedras, Muriel explicou o significado da sua roupa ao Gshow: “A fantasia foi muito elaborada. Represento os seres aquáticos que envolvem o mar de Paraty”. A escola de samba explorou em seu enredo a história, a cultura e as belezas naturais dessa cidade do Rio de Janeiro. Muriel também contou que não estava usando tapa-sexo e revelou seu truque para cobrir as partes íntimas. “Não estou usando tapa-sexo, mas sim a fita micropore, muito usada em lipoaspiração. É mais segura e ela dá uma transparência. Parece que estou sem nada, mas está tudo tapadinho e muito seguro”, contou. A musa de 38 anos participa do Carnaval desde 2004, mas considerou o desfile deste ano um dos mais especiais. “Sempre fui do Carnaval, estou na frente da bateria desde 2016, e hoje estou aqui na escola que sempre sonhei.”

