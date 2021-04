Festival de audiovisual é atração neste final de semana em São Paulo

Nesta edição, o evento traz diversas atividades, como performances e seminários; programação é toda de graça e pode ser acessada pela internet

Reprodução/AVXLab/Craca Solta o Verbo O artista Craca fará uma perfomance na AVXLab dia 29



O AVX Lab é um festival que, além de reunir artistas, também estimula o debate sobre formas alternativas da produção do chamado audiovisual expandido, que são expressões que estão fora da mídia tradicional, como projeções urbanas e instalações. Nesta edição, o evento traz diversas atividades, performances e seminários. Demetrio Portugal, um dos idealizadores do projeto e curador da programação, conta que o tema de 2021, “Lugar In>comum”, reflete os espaços de encontro e de diálogo. “Desde de 2020 o AVX Lab já estava desenvolvendo pesquisas dentro do campo de ambientes interativos de como a arte e a cultura podem acontecer no espaço e no ambiente online. Agora com a telepresença e esses ambientes online, que não são os episódios de encontro físico, o tema desse ano trata do lugar incomum. Esse lugar é uma brincadeira em que você tem um ‘i’ com um sinal de ‘maior que’ que leva ao comum”, explica Portugal. O artista Craca fará uma perfomance dia 29 de abril. Uma apresentação com música e imagem projeta feita em um grande galpão. O festival segue até o dia 30 de abril. A programação é toda de graça e pode ser acessada pela internet.

*Com informações da repórter Carolina Abelin