Tatá Werneck responde perguntas dos fãs e comenta sobre Paulo Gustavo: ‘Está melhorando muito’

A humorista Tatá Werneck abriu uma caixinha de perguntas nos stories da sua página oficial no Instagram para responder as dúvidas dos fãs. Sempre bem-humorada, Tatá falou sobre a filha Clara, a carreira e fez piada até mesmo com questões pessoais dos outros. Além disso, ela comentou sobre o estado de saúde do também comediante Paulo Gustavo, internado desde o dia 13 de março com Covid-19. “O Paulo está melhorando muito, graças a Deus, a Jesus amado e aos médicos, obviamente. Obrigada pelas orações, gente. Está realmente chegando até ele”, disse Tatá. Há cinco dias, o marido de Paulo, o médico Thales Bretas, também afirmou que o companheiro estaria melhorando. “Estou cada dia mais perto da sua volta pra casa. […] Há dois dias venho sentindo ela [alegria de Paulo] de novo no hospital, com suas pequenas interações, reforçando o quanto estamos ainda um ao lado do outro, na estrada da vida! Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza… nada vai nos separar, estamos firmes de mãos dadas! Te amo meu guerreiro, parceiro da vida, esperando sua volta na nossa família! Com muita fé e calma!”, escreveu.

Além de falar sobre o amigo, Tatá divertiu os fãs comentando sobre os mais diversos assuntos. Ao responder se ela havia furado a orelha da filha Clara, de um ano, a humorista respondeu: “Não furamos pra ela decidir se ela quer furar ou não mais velha. Ela pode não querer ter brinco, ela pode não querer nem falar comigo mais, vamos ver”, disse. “É verdade que se a Clara fosse menino ela se chamaria Miguel?”, perguntou uma pessoa. “Ela se chamaria Cloro”, brincou Tatá. Outra resposta que fez sucesso na internet foi a suposição de Tatá sobre quem ganharia o “Big Brother Brasil 2021”. Segundo ela, o primeiro lugar seria de Juliette, seguido de Gilberto e Camilla de Lucas.

Confira outras respostas da humorista:

a caixinha de perguntas da tata werneck de hoje é oficialmente a minha favorita até agora !! "a clara nunca viu outra criança?" "é problema dela!" pic.twitter.com/RWSeMedivl — to the moon and back (@awesomenerdx) April 25, 2021