Fevereiro tem recorde de desmatamento para o mês na Amazônia Legal

Área corresponde a 59% do território brasileiro e engloba o total de oito Estados do país

EFE/arquivo/Marcelo Sayão Desmatamento na Amazônia é monitorado pelo Inpe desde 2015



Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra que, até o dia 17 de fevereiro, 209 Km² foram desmatados na Amazônia Legal. Esta é a maior marca para o mês de fevereiro desde o início da série histórica, em 2015. De lá para cá, o desmatamento vem aumentando gradualmente. Somente em 2021 houve uma queda, com o desmatamento ficando em 123 Km² no período. Mesmo com o número recorde, o fechamento do mês de fevereiro só deve ser divulgado no dia 3 de março, já que o Inpe divulga toda sexta-feira os dados da semana anterior. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área total de oito Estados, não só do Amazonas, mas também parte do Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e Maranhão. Por enquanto, os Estados que mais desmataram em fevereiro são Mato Grosso, com 129 Km²; seguido do Pará, com 34 Km²; e Amazonas, com 23 Km². Os alertas são feitos por um sistema que detecta em tempo real o desmatamento e produz sinais diários de alteração em áreas maiores que 3 hectares, tanto de áreas totalmente desmatadas como aquelas em processo de degradação.

*Com informações da repórter Berenice Leite