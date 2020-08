FHC: Bolsonaro precisa se informar mais e não ter visão fechada

O ex-presidente alertou, ainda, para a possibilidade de manifestações populares após a pandemia

Agência Brasil Sem citar o nome de Jair Bolsonaro, FHC disse que seria bom que o presidente tivesse "um pouco de noção do mundo"



O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse nesta quarta-feira, 12, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deveria “se informar mais” e não ter uma “visão fechada”. As declarações foram dadas durante uma live com o tema “Geopolítica pós-Covid-19”. Sem citar o nome de Jair Bolsonaro, FHC disse que seria bom que o presidente tivesse “um pouco de noção do mundo”. “O presidente às vezes não tem que saber nada, ele tem que saber conduzir. Mas é bom que ele tenha um pouco de noção do mundo, do que está acontecendo realmente e o porquê da luta. É bom que ele se informe um pouco mais sobre algumas questões e não tenha uma visão fechada, porque sabemos o resultado”, disse o ex-presidente.

Fernando Henrique Cardoso também disse que pessoas com ideias anacrônicas ainda são eleitas no Brasil. “Você elege no Brasil ainda pessoas que estão fora do mundo, que não têm noção do que está acontecendo nesse mundo real que vivemos e que têm ideias anacrônicas”, afirma. O ex-presidente alertou, ainda, para a possibilidade de manifestações populares após a pandemia. Segundo Fernando Henrique Cardoso, pessoas que hoje estão reclusas com medo da Covid-19 podem ir às ruas para protestar diante do agravamento da crise econômica.

*Com informações do repórter Vítor Brown