Filha de Fernandinho Beira-Mar assume cargo definitivo em Câmara após morte de vereador

Fábio Motta/Estadão Conteúdo Fernandinho Beira-Mar está preso e já foi condenado a mais de 120 anos de reclusão



A vereadora Fernanda Costa, filha do maior traficante de drogas do Brasil, Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, assume em definitivo as funções legislativas na Câmara Municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ela era suplente e já vinha atuando temporariamente porque um vereador havia sido convocado para trabalhar em uma Secretaria municipal. Nesta semana, ela garantiu uma cadeira definitiva na Câmara.

Foi após o assassinato do vereador Danilo do Mercado. Ele e o filho foram mortos com vários tiros na Baixada. Danilo era investigado por ligação com grupos milicianos paramilitares e acusado de grilagem de terra e outros delitos. A polícia ainda investiga o crime. De quebra, em meio ao assassinato, a filha de Fernandinho Beira-Mar garantiu a cadeira definitiva no parlamento. Na eleição de 2018, ela teve pouco menos de quatro mil votos. O pai segue preso na penitenciaria federal de Mossoró, no Nordeste, e já foi condenado a mais de 120 anos de reclusão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga