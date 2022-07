Filha de João Gilberto pisoteia bandeira do Brasil em show nos EUA e causa revolta

Cantora se retratou e publicou outra parte do vídeo, em que pede desculpas ao público pelo gesto

Reprodução/Jovem Pan News, Jornal da Manhã Bebel Gilberto, filha do João Gilberto, pisoteou a bandeira do Brasil nos EUA



Um vídeo da apresentação de Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, do dia 19 de julho na Califórnia, nos Estados Unidos, circula nas redes sociais. Nas imagens ela recebe uma bandeira do Brasil do público, a joga no chão e começa a sambar em cima. Nas redes sociais, o gesto foi criticado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-secretário especial de Cultura, Mario Frias afirmou: “Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar”. Já a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse que irá propor um projeto de lei para penalizar com prisão sem fiança ou responsabilidade criminal o ato de queimar, danificar, modificar ou atacar os símbolos nacionais. Após a repercussão negativa, Bebel Gilberto se pronunciou nas redes sociais. A cantora afirmou que foi um ato impensado, porque entregou um presente para a extrema direita. Ela também publicou uma outra parte do vídeo, em que pede desculpas ao público pelo gesto. Bebel completou dizendo que ama o Brasil e que o país é maior que qualquer governo ou político.

*Com informações do repórter Vinicius Moura