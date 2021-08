Filho de Bruno Covas, Tomás fará estágio com Doria no Palácio dos Bandeirantes

Palácio dos Bandeirantes informou que as atividades do jovem de 16 anos começam na próxima segunda-feira, 16, e ele passará pelo gabinete do governador e por secretarias

Reprodução / Twitter @jdoriajr Tomás Covas aceitou o convite com autorização de sua mãe, Karen Ichiba



O filho de Bruno Covas, prefeito de São Paulo que faleceu em maio, vítima de um câncer, vai trabalhar no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado. O anúncio foi feito pelo governador João Doria nesta segunda-feira, 9, pelas redes sociais. “Que alegria receber @covas_tomas, filho do meu querido amigo, o saudoso Bruno Covas. Tomás completa hoje 16 anos. Na semana que vem ele começa a estagiar aqui no Governo de São Paulo. Seu pai certamente está muito orgulhoso de você! Bem-vindo, Tomás!“, afirmou em mensagem no Twitter. Tomás Covas aceitou o convite com autorização de sua mãe, Karen Ichiba. O Palácio dos Bandeirantes informou que as atividades do jovem começam na próxima segunda-feira e ele deve passar pelo gabinete do governador e pelas secretarias de Governo, Casa Civil, Fazenda e de Desenvolvimento Regional. A mãe de Tomás foi contratada em junho pelo agora prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para um cargo no SP Regula, a agência reguladora de serviços públicos do município criada por Bruno Covas para acompanhar o equilíbrio dos contratos e fiscalizar as concessões.

*Com informações do repórter Fernando Martins