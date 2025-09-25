Filhos de Bolsonaro negam suposto aval para candidatura de Tarcísio à Presidência

Flávio, Carlos, Eduardo se apressaram em afastar os rumores que surgiram na imprensa na quarta-feira (24); o deputado que hoje mora nos EUA afirma que ele será o escolhido caso o pai não concorra

Reprodução/Facebook/Flávio Bolsonaro Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro durante manifestação pela anistia em 7 de Setembro de 2024



Após surgirem rumores sobre um suposto apoio de Jair Bolsonaro à candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, eles foram prontamente desmentidos pelos filhos do ex-presidente, Carlos, Flávio e Eduardo. A informação, que circulou em alguns portais de notícias, foi negada com veemência, destacando a complexidade das relações políticas dentro do grupo bolsonarista. Bolsonaro está inelegível e foi condenado recentemente pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por um golpe de Estado em 2022, mas ele, os filhos e os principais aliados mantêm a esperança de concorrer à Presidência nas eleições de 2026. Já algumas lideranças de centro querem que Tarcísio seja o candidato da direita e centro-direita.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, para afirmar que a notícia era falsa. Ele destacou a amizade e competência de Tarcísio de Freitas, garantindo que estarão juntos em 2026, em oposição à esquerda. “Estamos juntos, Tarcisão”, escreveu Flávio. Carlos Bolsonaro, por sua vez, afirmou que esteve com o ex-presidente e não ouviu nada sobre o assunto. Eduardo Bolsonaro, além de repostar as declarações dos irmãos, afirma que, caso Bolsonaro não possa concorrer, ele mesmo se candidatará à Presidência.

As reações dos filhos de Bolsonaro são significativas, especialmente a de Flávio, que tem demonstrado apoio a Tarcísio de Freitas, mesmo diante das críticas de Carlos e Eduardo. O senador tem sido o único a fazer acenos ao governador de São Paulo, apesar de negar o suposto aval presidencial. Essa postura contrasta com a de Carlos e Eduardo, que mantêm uma relação mais tensa com o ex-ministro da Infraestrutura, evidenciada em postagens e mensagens reveladas por investigações.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA