Vacinação contra a Covid-19 com doses de reforço é um dos principais métodos para evitar novos surtos graves da doença



O Instituto Fiocruz alerta para o avanço da subvariante x-b-b do coronavírus. A circulação dela poderá levar ao aumento no número de casos de Covid-19 a nível global, alerta a Organização Mundial da Saúde. A subvariante altamente transmissível tem sido associada ao aumento significativo de infecções nos Estados Unidos O primeiro caso da subvariante registrado no Brasil foi no interior de São Paulo, uma mulher de 54 anos de idade. O Ministério da Saúde ressalta a importância da vacinação para evitar mais casos. Em nota, a pasta disse que monitora atentamente o cenário epidemiológico da Covid-19 no Brasil, assim como a evolução da cobertura vacinal e as inovações tecnológicas de prevenção e tratamento contra a doença. Para reduzir os riscos de transmissão, a pasta reforçou a necessidade de adotar medidas de prevenção. Ainda segundo o ministério, a ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19, incluindo a aplicação de doses de reforço, é um dos principais métodos para reduzir os riscos de novos surtos da doença no Brasil. A Fiocruz afirma que, até o momento, não há necessidade da retomada de protocolos de restrição como o fechamento de fronteiras e a proibição de voos com destino ao Brasil.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer