Fiocruz cria ferramenta para diagnosticar a Covid-19 pelo som da tosse

A proposta é que as autoridades incorporem o sistema em aplicativos já disponíveis e de responsabilidade das autoridades



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, está desenvolvendo um sistema para diagnosticar a Covid-19 por meio do som da tosse dos pacientes. A proposta, que se encontra na primeira etapa, pretende criar um “score” que auxilie a população a definir quando é necessário procurar atendimento médico.

O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Julio Croda, em entrevista ao Jornal da Manhã deste sábado (9), explicou que a iniciativa, por enquanto, é “ainda um projeto”. Segundo ele, na primeira etapa de desenvolvimento, nos próximos 30 dias, serão coletados sons de 900 tosses, sendo 300 de infectados com coronavírus, 300 de pacientes com outras doenças e 300 de pessoas sem doenças respiratórias. A partir disso, na segunda parte do projeto, a Intel usará inteligência artificial para determinar “padrões sonoros que identifique a Covid-19 e outras doenças”.

“Após a etapa da coleta para validação da inteligência artificial, vamos oferecer a ferramenta para o governo, estados e municípios. Com acurácia superior a 93%, o paciente poderá ter um score [determinado pela sua tosse] e pela avaliação irá determinar se ele tem uma grande chance de ter a Covid-19. Esperamos ajudar no isolamento social e na procura de ajuda médica.”

Julio Croda afirma que não haverá custos para os estados, municípios e para o próprio governo federal, caso queiram disponibilizar a ferramenta para a população. .

“A gente está trabalhando com diagnóstico presuntivo, a ferramenta pode ser usada para levar assistência médica. Se eu fiz no teste no aplicativo e deu probabilidade elevado, eu posso procurar um médico, que pode pedir exames mais específicos e realmente certificar se tenho a doença. Queremos oferecer a ferramenta gratuitamente, dessa forma a gente dá acesso a esse diagnóstico para auxiliar se aquela tosse é Covid-19.”