Governo antecipa pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial; veja novas datas

Com novo cronograma, beneficiários que fazem aniversário em janeiro terão os valores depositados nesta sexta-feira, 18

Agência Brasil Auxílio emergencial será renovado até outubro com os atuais valores de R$ 150 a R$ 375



O governo federal anunciou nesta terça-feira, 15, a antecipação dos pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial. Com o novo cronograma, os beneficiários que fazem aniversário em janeiro terão os valores depositados nesta sexta-feira, 18. Já os nascidos em dezembro terão os pagamentos transferidos no dia 30 de junho, mesmo dia para quem faz aniversário em novembro. A mudança também terá impacto nos saques. Agora, nascidos em janeiro poderão retirar os valores a partir de 1º de julho, enquanto os que fazem aniversário no último mês do ano terão acesso aos saques no dia 19 de julho. A alteração do cronograma foi autorizada por uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). O novo calendário não altera os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, que continuarão recebendo na mesma data do benefício regular.

O auxílio emergencial será renovado até outubro por causa do atraso no cronograma de vacinação contra a Covid-19, confirmou à Jovem Pan nesta segunda-feira, 14, um auxiliar próximo das discussões. O benefício, que estava previsto para ser encerrado em julho, manterá o mesmo número de participantes e o valor de parcelas. Atualmente, cerca de 40 milhões de famílias recebem mensalidades que variam de R$ 150 a R$ 375, com ticket médio de R$ 250. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia afirmado na semana passada que o auxílio seria renovado “por mais dois ou três meses”, a custo de R$ 9 bilhões por mês aos cofres públicos.