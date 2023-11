Flávio Dino anuncia planos de acordo de cooperação para segurança de fronteiras de Estados da Amazônia

Medida contará com a integração da Polícia Federal com as Forças Armadas para impedir atuação do crime organizado no tráfico de armas e drogas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou na quarta-feira, 1º, que deve assinar um acordo de cooperação entre a Polícia Federal e as Forças Armadas para proteger as fronteiras dos nove estados da Amazônia. A medida deve ser confirmada em 10 de novembro. Segundo Dino, o documento será similar à operação de Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportos no Rio de Janeiro e em São Paulo. “Nós estaremos lá para assinatura de um acordo de cooperação parecido com este, mas sem GLO. Parecido no sentido da integração da Polícia Federal com as Forças Armadas e com os Estados”, pontuou. O ministro disse ainda que analisa o mecanismo jurídico da medida. A preocupação do governo federal é com as fronteiras do Norte do país, em especial com a Colômbia e Venezuela, rotas do crime organizado para o tráfico de armas e drogas.

