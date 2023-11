Novo ciclone se forma sobre região Sul do Brasil com previsão de ventos fortes a intensos

Meteorologistas alertam para a possibilidade de chuvas intensas e volumosas, alta incidência de raios, granizo de grandes proporções, danos e transtornos, especialmente na rede elétrica

Gustavo Mansur/Palácio Piratini Mais de 340 mil pessoas foram afetadas por ciclone no RS



Metereologistas sinalizaram a formação iminente de um novo ciclone extratropical sobre a região Sul do Brasil para esta quinta-feira, 2. O evento meteorológico é antecipado como um dos mais intensos a atingir o local e deve ter início da noite do Dia de Finados. De acordo com a análise da MetSul Meteorologia, a previsão é de uma pressão atmosférica muito baixa e acelerada intensificação do sistema juntos às costas gaúcha e uruguaia, agravando o potencial de ventos fortes a intenso com danos e transtornos, especialmente na rede elétrica. Entre quinta-feira, 2, e sexta-feira, 3, a situação é descrita como de risco para tempo severo, principalmente para as regiões norte e central do Rio Grande do Sul. Os meteorologistas alertam para a possibilidade de chuvas intensas e volumosas, alta incidência de raios, granizo de grandes proporções e ventanias.

A expectativa é de que no sábado, 4, o ciclone esteja sobre o Oceano Atlântico ainda perto dos litorais do Rio Grande do Sul e do Uruguai no começo do dia. Na parte da tarde, o sistema deve se afastar do continente e formar um centro de alta pressão com ar mais frio no Sul do Brasil. Desde setembro, tempestades tem sido frequentes no Sul do país, causando estragos significativos. Outubro se encerrou com índices pluviométricos acima da média na maior parte da região. As previsões indicam que a situação persistirá em novembro. Em setembro, foram registradas 49 mortes confirmadas por causa das chuvas ocorrida no Rio Grande do Sul.

*Com informações do repórter Felipe Vicari