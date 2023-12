Flávio Dino protocola carta aos senadores da CCJ e promete atuação ‘técnica e imparcial’ no STF

Indicado de Lula para ocupar a cadeira de Rosa Weber na Corte tem encontrado senadores para conquistar pelo menos 41 votos dos 81 parlamentares no plenário da Casa

TON MOLINA/FOTOARENA//ESTADÃO CONTEÚDO - 28/06/2023 Atual ministro da Justiça, Flávio Dino é o indicado de Lula (PT) para o STF



Em carta protocolada nesta sexta-feira, 1º, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, o indicado para ocupar a vaga de Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino, prometeu uma atuação “técnica e imparcial”. A carta foi juntada à documentação oficial de Dino na CCJ e se dirige aos senadores e senadoras. No documento, o atual ministro da Justiça também faz uma retrospectiva de toda a sua carreira, desde o ingresso em direito na Universidade Federal do Maranhão, até a sua atuação como professor e passando pela aprovação para a magistratura como juiz federal, onde atuou por 12 anos. Em um trecho da carta, o ministro diz que em sua longa trajetória profissional sempre manteve uma “postura condizente com a ética da legalidade, preservando princípios e buscando os melhores resultados referentes ao interesse público”.

Dino completa dizendo que postula a aprovação do Senado Federal para iniciar uma nova etapa em sua vida, na qual “de modo técnico e imparcial” vai se comprometer a zelar pela Constituição e leis da pátria. Para se tornar ministro do STF, Dino precisa ainda passar pela sabatina da CCJ do Senado e ter pelo menos 41 votos dos 81 senadores no plenário da Casa. Sabatina está marcada para o dia 13 de dezembro e a expectativa é que Dino intensifique suas agendas com senadores na semana que vem.

*Com informações da repórter Iasmin Costa