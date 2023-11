Indicado ao STF, Flávio Dino se encontra com o ministro Barroso nesta quinta

Durante encontro com o atual presidente da Corte, expectativa é de que o ministro da Justiça fale sobre sua indicação à cadeira ocupada por Rosa Weber

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flávio Dino é o atual ministro da Justiça e foi indicado para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF)



De olho nas articulações e negociações para ocupar a vaga deixada por Rosa Weber no STF (Supremo Tribunal Federal), Flávio Dino deve se encontrar com o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso nesta quinta-feira, 30. De acordo com a agenda do ministro da Justiça, a reunião deve tratar do tema do Programa Nacional de Enfrentamento a Organizações Criminosas. No entanto, é esperado que Dino também fale com Barroso sobre o tema de sua indicação para o STF. Nesta quinta-feira, 29, Dino foi ao Senado Federal para se encontrar com parlamentares e participou de um jantar promovido pelo senador Randolfe Rodrigues (Sem partido), que é líder do governo no Congresso e articula uma estratégia para evitar atritos na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

A base do governo espera cerca de 50 votos favoráveis à indicação de Dino, que depende de pelo menos 41 votos dos 81 senadores. Em conversas com o senador Jorge Seif (PL), a repórter Iasmin Costa, da Jovem Pan News, apurou que interlocutores do governo têm entrado em contato com a oposição para angariar ainda mais apoio. Seif não será favorável à indicação e informou que a oposição trabalha para conseguir votos contrários e reverter votos a favor de Dino no STF.

*Com informações da repórter Iasmin Costa