Flávio Dino vai ao RJ assinar acordos na área de segurança pública nesta segunda-feira

Ministro da Justiça também deve lançar um edital no valor de R$ 30 milhões para 63 cidades prioritárias no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci)

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Justiça, Flávio Dino, concede coletiva de imprensa ao lado do Diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no Ministério da Justiça em Brasília (DF)



O ministro da Justiça, Flávio Dino, vai o Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 19, para assinar acordos na área da segurança pública. Dois compromissos estão na agenda, um com o governo estadual e outro com a Prefeitura de Niterói. Dino e o governador Cláudio Castro (PL) se encontrarão no Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, para selar termos de cooperação que visam o aparelhamento e fortalecimento da área da segurança pública no Estado. Entre os compromissos, está um termo de adesão para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que ficará na capital fluminense. Há ainda a perspectiva de aquisição de equipamentos, como viaturas, drones e armamentos, além de um outro acordo de cooperação para ações integradas no combate ao roubo de cargas, problema crítico que tem sido enfrentado há anos pelo governo do Rio de Janeiro. Na cidade de Niterói, um acordo de cooperação será feito entre o Centro Integrado de Segurança Pública do município e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ministro da Justiça e Segurança Pública também deve lançar um edital no valor de R$ 30 milhões para 63 cidades prioritárias no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). O objetivo é fomentar projetos de cultura que visem a redução e prevenção da violência.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga