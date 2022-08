‘Folha secreta’ da Ceperj tem 46 candidatos na disputa eleitoral deste ano

Fundação está sendo investigada por ter pago salários que somam cerca de R$ 650 mil para candidatos a deputado estadual e federal

Reprodução/Google Street View MP-RJ pediu que Fundação seja proibida de contratar novos funcionários



A Fundação Ceperj está sendo investigada por um suposto esquema de funcionários fantasmas pagou salários a quase 50 candidatos que disputarão as eleições de 2022. Os pagamentos da fundação Ceperj eram feitos na boca do caixa, segundo investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro . Os dados mostram que 46 assalariados da fundação são candidatos. Eles pertencem a 16 diferentes partidos e teriam R$ 650 mil em mais de 170 saques. Entre 2000 e 2020, foram feitos cerca de 2 mil pagamentos a mais de 2 mil candidatos de eleições anteriores. Dos 46 candidatos de supostos ‘fantasmas’ da Ceperj, 27 tentam cadeiras na assembleia do Estado e 19 na Câmara dos Deputados. Todos os candidatos negam ser fantasmas na Ceperj, alegando que executaram e executam serviços. O MP-RJ pediu à Justiça que a Ceperj fique proibida de fazer novas contratações e quer também que os pagamentos sejam suspensos.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga