Fiocruz isola vírus Monkeypox e registra imagens inéditas que mostram replicação ‘com facilidade’

Nesta segunda-feira, a Anvisa aprovou os testes da instituição para detecção da doença, também chamada de ‘varíola dos macacos’

Reprodução/Jovem Pan News/Débora F. Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz Fiocruz isolou o vírus e registrou imagem inédita da replicação, realizada com facilidade



O trabalho dos cientistas brasileiros da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) conseguiu isolar o vírus que causa a varíola dos macacos. Uma imagem obtida por eles mostra o momento em que uma célula sofre um processo de degeneração após infectada pelo vírus Monkeypox. Em uma segunda foto é possível observar a presença do Monkeypox no citoplasma, região onde está guardado o material genético da célula. Apesar de ter um tamanho 300 vezes menor que a célula, os pesquisadores observaram que o vírus é capaz de se replicar com facilidade. A pesquisa foi coordenada pelo laboratório de morfologia e morfogênese viral em parceria com o laboratório de enterovírus, referência em diagnóstico da varíola dos macacos para o Ministério da Saúde.

Na última segunda-feira, 29, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso emergencial de mais de 20 mil unidades de testes de detecção da Monkeypox produzidos por Biomanguinhos/Fiocruz. O pedido de liberação foi feito pela fundação em conjunto com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A solicitação tem como objetivo descentralizar os diagnósticos e acelerar o resultado. A Anvisa considerou a situação epidemiológica da doença no Brasil e a limitação na capacidade de resposta da rede laboratorial. A agência destacou que o acesso a exames é uma parte essencial da vigilância da infecção e deve contribuir com a avaliação adequada do tratamento dos pacientes. Os pedidos de registro definitivo dos dois kits estão em análise pela Anvisa desde o início de agosto.

*Com informações Nanny Cox