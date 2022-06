Fome quadriplica em quatro anos e atinge 2,7 milhões de pessoas no RJ

Em 2018, 4,2% dos fluminenses passavam por insegurança alimentar; agora, percentual chega a aproximadamente 16% da população

Estadão Conteúdo/Arquivo Ao todo, 57% da população fluminense passam por algum nível de insegurança alimentar



O Estado do Rio de Janeiro tem mais de 2,7 milhões de habitantes passando fome. É o que aponta uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 23, que mostrou também que cerca de 57% da população fluminense passam por algum nível de insegurança alimentar. Os dados são referentes ao2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. No RJ, a fome quadriplicou desde 2018 no Rio de Janeiro. Na época, eram 4,2% dos fluminenses passavam por insegurança alimentar. Agora, esse percentual já chega a aproximadamente 16%.

Após a pandemia, muitos estabelecimentos comerciais fecharam no centro da cidade e aumentou também a população em situação de rua, que se espalham pelas avenidas, bancos e praças da região. É o caso de Ricardo Martins, que em conversa com a Jovem Pan News disse buscar a sua dignidade. “Minha esperança de vida. Me arruma um emprego, me arruma um quarto. Quero dignidade, quero ver o que eu fui no passado e quero ser no presente”, afirmou. A Prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro tem projetos e ações sociais para enfrentar o problema de insegurança alimentar. No entanto, como o Estado vem de uma crise fiscal e financeira, a avaliação é que deve demorar alguns anos para o cenário melhorar.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga