Rio de Janeiro registra mais dois casos de varíola dos macacos

Diagnósticos são de pacientes que não viajaram para o exterior, o que alerta para sinal de transmissão comunitária da doença no Estado

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Tubos de ensaio rotulados como "positivo para o vírus Monkeypox", que provoca a varíola dos macacos



O Rio de Janeiro confirmou mais dois casos de varíola dos macacos, ambos na capital fluminense. Os pacientes são dois homens, um de 25 e outro de 30 anos. Eles não viajaram para o exterior ou tiveram contato com viajantes, o que representa mais um sinal de transmissão comunitária da doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os infectados estão sendo examinados e monitorados e o quadro de saúde deles é estável. Pessoas que tiveram contato com os infectados também estão sob monitoramento. Com a confirmação dos dois novos casos de “monkeypox”, o Estado do Rio de Janeiro já chega a quatro registros confirmados de varíola dos macacos e mais um caso é investigado. Nesta quinta-feira, 23, o Ministério da Saúde confirmou a transmissão comunitária da enfermidade no Brasil, que soma pelo menos 14 diagnósticos da doença.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga