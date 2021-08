Força Aérea dos EUA encontra ‘restos mortais’ em avião que saiu de Cabul

Militares localizaram os vestígios humanos no trem de pouso da aeronave após pouso no Catar

Reprodução / Twitter AsvakaNews Imagens mostram cidadãos correndo em uma pista de decolagem e se pendurando na aeronave



Homens da força aérea norte-americana encontraram restos humanos no trem de pouso do avião militar que decolou nesta segunda-feira, 16, de Cabul, capital do Afeganistão. Imagens que mostram cidadãos correndo em uma pista de decolagem e se pendurando na aeronave impactaram o mundo nos últimos dias. Milhares de pessoas tentam deixar o país, que foi tomado pelo Talibã. Uma investigação foi aberta para apurar o caso e vai analisar todos os vídeos que circulam nas redes sociais, como o que mostra duas pessoas caindo de um avião após a decolagem. A porta-voz Força Aérea dos Estados Unidos, Ann Stefanek, disse que “além de vídeos divulgados e reportagens da imprensa sobre pessoas caindo do avião durante a decolagem, restos humanos foram encontrados no trem de pouso do c-17 quando ele pousou na base aérea de Al Udeid, no Catar”. Os militares não divulgaram um balanço total das vítimas no momento da decolagem, nem confirmaram a informação de que uma pessoa foi esmagada sob as rodas da aeronave.

*Com informações da repórter Camila Yunes