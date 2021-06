Força-tarefa vai investigar organização criminosa por ataques no Amazonas

Cerca de 144 homens da Força Nacional de Segurança começam a chegar hoje em Manaus

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, diz que o trabalho de inteligência continua.



Uma força-tarefa da Polícia Civil do Amazonas vai aprofundar as investigações sobre os ataques criminosos no Estado. Todos os envolvidos nos atentados devem responder por crimes como dano ao patrimônio público e organização criminosa, que prevê oito anos de reclusão. Até o momento, quase 40 pessoas foram presas. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates, diz que o trabalho de inteligência continua. “Nesses dias que nós tivemos em Manaus, no Amazonas, o cerco de segurança pública teve respostas bastante firmes em cima do crime organizado. Prisões foram efetuadas, trabalhos de inteligência e investigação estão continuando, realizamos quatro grandes prisões de pessoas que coordenavam esses ataques.” Cerca de 144 homens da Força Nacional de Segurança começam a chegar hoje em Manaus. Apesar do reforço no patrulhamento, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta orientando cidadãos americanos a evitar viagens não essenciais à capital do Amazonas até que as condições de segurança melhorem.

*Com informações da repórter Caterina Achutti