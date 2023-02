José Mayer é internado em hospital do Rio de Janeiro após sofrer indisposição respiratória

Ator de 73 anos está bem e deve receber alta nos próximos dias

Reprodução/Instagram/josemayerarte/04.03.2021 José Mayer deixou a Globo após sofrer denúncia de assédio sexual



O ator José Mayer está internado no Hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com uma indisposição respiratória. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-profissional da Rede Globo, atualmente com 73 anos. Segundo a equipe de comunicação, o veterano está bem e deve receber alta nos próximos dias. “Informamos que o ator José Mayer se encontra internado na Casa de Saúde São José para uma sequência de exames necessários após ligeira indisposição respiratória. O ator encontra-se com bom ânimo, respirando sem necessidade de aparelhos e, após a realização dos exames, tem alta prevista para os próximos dias”, informa a assessoria. Através das redes sociais, o próprio artista tratou de tranquilizar os fãs. “Fiquei internado para exames, mas já estou bem e devo ter alta nos próximos dias. Obrigado pela preocupação e carinho de todos”, comunicou.

De acordo com a coluna do Léo Dias, Mayer está internado desde a semana passada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) após ter um sangramento alveolar no pulmão. A informação não foi confirmada pela equipe médica. Afastado da televisão desde 2017, quando foi acusado de assédio sexual, o ator reapareceu nas redes sociais recentemente. Fora da Globo desde 2019, o artista comemorou a marca de 500 mil seguidores no Instagram.