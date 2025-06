Fortuna de 1% dos mais ricos poderia acabar com a pobreza por 22 anos, revela Oxfam Internacional

Relatório da entidade mostrou um ‘aumento astronômico’ na riqueza privada entre 1995 e 2023, com um crescimento de US$ 342 bilhões, oito vezes maior que o aumento da riqueza pública

DANIEL RAMALHO / AFP O estudo da Oxfam propõe que os multimilionários assumam um papel mais ativo na luta contra a pobreza



Um relatório da Oxfam Internacional, divulgado nesta quinta-feira (26), trouxe à tona uma realidade alarmante: a riqueza acumulada pelo 1% mais rico do mundo desde 2015 tem o potencial de erradicar a pobreza global em apenas 22 anos. Este estudo destaca o crescimento impressionante da riqueza privada, que desde 2015 aumentou em mais de R$ 2 bilhões, tornando-se oito vezes maior que a riqueza pública. A Oxfam critica duramente os governos de países ricos por suas decisões de reduzir investimentos e cortar ajudas ao desenvolvimento, ações que são vistas como essenciais para a eliminação da pobreza.

A análise do relatório revela que a riqueza de apenas 3.000 multimilionários aumentou em R$ 6 bilhões entre 2015 e 2023. Este aumento contrasta fortemente com as intenções dos países do G7, que são responsáveis por cerca de três quartos da ajuda oficial ao desenvolvimento. Estes países planejam reduzir o apoio financeiro em 28% até 2026, em comparação com 2024. O relatório enfatiza que o cumprimento do acordo de desenvolvimento sustentável, assinado com a ONU em 2015, é crucial para diminuir a pobreza extrema e alcançar um desenvolvimento mais equitativo.

O estudo da Oxfam propõe que os multimilionários assumam um papel mais ativo na luta contra a pobreza, contribuindo financeiramente para organizações não governamentais que promovem uma melhor distribuição de renda. No entanto, o relatório aponta que o apoio financeiro e os investimentos em contribuições para as populações mais vulneráveis têm diminuído, o que representa um descumprimento do acordo de desenvolvimento sustentável. Esta tendência é preocupante e destaca a necessidade urgente de um compromisso renovado por parte dos mais ricos e dos governos.

Por fim, a análise ressalta a importância de um planejamento eficaz e de ações concretas para alcançar os objetivos propostos pela ONU e reduzir a pobreza global. A Oxfam apela para que os governos e os indivíduos mais ricos do mundo reconheçam sua responsabilidade e ajam de forma decisiva para reverter as tendências atuais. Somente através de um esforço conjunto e coordenado será possível transformar a riqueza acumulada em um instrumento poderoso para a erradicação da pobreza e a promoção de um futuro mais justo e sustentável para todos.

*Com informações de Danubia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA