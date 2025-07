Fortuna de Elon Musk despenca US$ 14,7 bilhões

Balanço da Tesla apresentou uma queda de 16% no lucro e uma retração de 12% na receita, totalizando US$ 22,5 bilhões

A fortuna de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, sofreu uma queda de US$ 16,7 bilhões em um único dia. A redução no patrimônio do bilionário ocorreu após a divulgação dos resultados trimestrais da Tesla, que apresentaram números abaixo das expectativas do mercado. O balanço da empresa revelou uma queda de 16% no lucro e uma retração de 12% na receita, totalizando US$ 22,5 bilhões, valor abaixo das expectativas. Com isso, o patrimônio líquido de Musk caiu para US$ 400,1 bilhões, representando uma perda de 4,21% em apenas 24 horas, conforme dados da Forbes.

A Tesla também enfrentou uma queda no preço médio dos carros e um recuo nas divisões de energia e armazenamento. Além disso, houve um aumento de US$ 300 milhões em custos com tarifas. Esses resultados estão relacionados à forte queda nas vendas de veículos da companhia, em meio à polêmica passagem de Elon Musk pelo governo Donald Trump nos Estados Unidos. O desempenho da Tesla ficou abaixo das expectativas dos analistas, refletindo um dos trimestres mais fracos da empresa em anos, especialmente diante da concorrência crescente e da pressão sobre Musk.

Apesar do desempenho negativo da montadora, Elon Musk continua no topo do ranking dos homens mais ricos do planeta. De acordo com a Forbes Brasil, em julho deste ano, Larry Ellison, cofundador e presidente da Oracle, se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio de US$ 261,9 bilhões. Fecha o pódio Mark Zuckerberg, cofundador, CEO e presidente da Meta Platforms, com um patrimônio estimado em US$ 233,2 bilhões.

