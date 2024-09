Frente fria começa a se aproximar do Sul e Sudeste

Temperaturas máximas para esta quarta são de 31 °C em Brasília, 34 °C em São Paulo, 36 °C em Porto Alegre, 37 °C em Palmas e 41 °C em Cuiabá

Reprodução/ Jovem Pan Em São Paulo, a previsão de chuva é para o domingo



De acordo com as informações da Paula Nobre da Jovem Pan, a previsão é de chuva para algumas áreas do Brasil nesta quarta-feira (11). Uma frente fria está se aproximando do Sul do país, trazendo mudanças significativas. A previsão de chuva é especialmente para a Campanha Gaúcha e o oeste do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, no entanto, ainda enfrentará um pico de calor nesta tarde. As temperaturas baixas avançam lentamente e devem começar a influenciar a região Sudeste nos próximos dias. Em São Paulo, a previsão de chuva é para o domingo, mas a regularidade necessária para melhorar as condições de queimadas só deve ocorrer na segunda quinzena de outubro. O mapa de chuvas não apresenta grandes novidades, com sol e calor predominando no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Temporais são esperados no extremo sul gaúcho e áreas do oeste. Além das chuvas, os ventos também são um fator de atenção. Ventos entre 40 e 50 km/h são esperados em grande parte do Brasil, com algumas áreas, incluindo a capital paulista. Esses ventos podem transportar a fumaça das queimadas, agravando a situação. As temperaturas máximas para esta quarta são de 31 °C em Brasília, 34 °C em São Paulo, 36 °C em Porto Alegre, 37 °C em Palmas e 41 °C em Cuiabá.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem feita com auxílio de IA