Frente fria deve derrubar temperaturas em São Paulo nos próximos dias

Estado de alerta para baixas temperaturas segue mantido na capital paulista; condição climática deve permanecer até quinta-feira, quando as temperaturas deverão subir

Evandro Leal/Enquadrar/Estadão Conteúdo Previsão é de que o frio continue nos próximos dias, especialmente no Sul, onde as temperaturas permanecem baixas



O início desta semana traz mudanças significativas nas condições climáticas em várias regiões do Brasil. Em São Paulo, após um domingo ensolarado com temperaturas agradáveis, a expectativa é de que os termômetros registrem uma queda nos próximos dias. Isso se deve à chegada de uma nova frente fria vinda do sul do país, que já provocou chuvas no Rio Grande do Sul e deve continuar a influenciar o clima na região. Cidades como Soledade, Vacaria e Porto Alegre enfrentam volumes expressivos de chuva, enquanto Santa Catarina e Paraná também estão sob alerta para precipitações volumosas.

No Sudeste, o tempo permanece firme, mas a umidade relativa do ar está em níveis preocupantemente baixos, com São Paulo registrando índices em torno de 20%. Nesta segunda-feira (4), o dia começa com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação na capital paulista. “No fim da tarde a aproximação da frente fria aumenta a nebulosidade, porém ainda não há previsão de chuva”, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Na capital paulista, segue mantido o estado de alerta para baixas temperaturas. A condição climática deve permanecer ao menos até quinta-feira (7), quando as temperaturas começam a subir gradativamente.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para três estados devido à baixa umidade, que pode causar desconforto e problemas respiratórios. No Nordeste, a costa leste continua a receber chuvas, enquanto o Amazonas e o Acre estão na rota de temporais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os termômetros no Rio de Janeiro podem chegar a 30ºC. Em Campo Grande, a máxima é de 24ºC, e em Porto Alegre, a temperatura não deve passar dos 15ºC. No Sul, o frio persiste, com mínimas invertidas à noite, intensificando a sensação de inverno rigoroso. A previsão é de que o frio continue nos próximos dias, especialmente no Sul, onde as temperaturas permanecem baixas.

*Com informações de Paula Nobre e Estadão Conteúdo

*Reportagem produzida com auxílio de IA