Frio está com os dias contados? Saiba quando a temperatura vai começar a subir em São Paulo

Cenário de chuvas no país também merece atenção; agosto, tradicionalmente um mês seco, trará um aumento na tarifa de energia devido à diminuição dos níveis dos reservatórios

Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo edestres enfrentam clima frio na Avenida Paulista, na região central de São Paulo



Nos últimos dias, São Paulo e outras regiões do Brasil têm enfrentado um frio intenso, mas essa situação está prestes a mudar. As temperaturas devem começar a subir levemente a partir de sexta-feira (1º), embora as manhãs ainda permaneçam geladas. Nesta quarta-feira (30), a capital paulista registrou uma mínima de 7ºC e uma máxima de 19ºC. Enquanto isso, regiões do Sul e o sul de Minas Gerais continuam a enfrentar geadas e temperaturas ainda mais baixas.

Além das temperaturas, o cenário de chuvas no país também merece atenção. Agosto, tradicionalmente um mês seco, trará um aumento na tarifa de energia devido à diminuição dos níveis dos reservatórios. A previsão indica precipitações concentradas no Rio Grande do Sul, com um acumulado de 45 mm, enquanto o Sudeste, incluindo a região metropolitana de São Paulo, não deve receber chuvas significativas. No Nordeste e Norte, espera-se um volume expressivo de 50 mm de precipitação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Defesa Civil emitiu um alerta válido até amanhã para temperaturas baixas em várias partes do estado de São Paulo, com destaque para a Serra da Mantiqueira, que pode registrar 2ºC. Além disso, o tempo seco e firme, sem previsão de chuva, aumenta o risco de incêndios, especialmente nesta quinta-feira (31). As temperaturas variam significativamente pelo país, com Cuiabá registrando 37ºC e o Rio de Janeiro, que teve a menor temperatura do ano em Jacarepaguá, com 13ºC.

*Com informações de Paula Nobre