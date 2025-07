Defesa Civil emite alerta para baixas temperaturas em São Paulo até sexta-feira 

Frio intenso e tempo seco é acompanhado por uma forte ressaca marítima que atinge o litoral paulista e fluminense, com ondas de até 3,5 metros

As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil enfrentam uma semana de temperaturas excepcionalmente baixas, motivando um alerta da Defesa Civil no estado de São Paulo. O frio intenso é acompanhado por uma forte ressaca marítima que atingiu o litoral paulista e fluminense, com ondas de até 3,5 metros, causando transtornos e imagens impressionantes. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta válido até sexta-feira (1º) para a queda brusca de temperatura em todo o estado. Na capital, a mínima registrada foi de 7°C, mas em áreas como Marsilac, no extremo sul, os termômetros chegaram a marcar 0,8°C.

A previsão indica mínimas de 2°C na Serra da Mantiqueira e de 4°C no Vale do Ribeira. Até mesmo regiões tradicionalmente mais quentes, como São José do Rio Preto e Araçatuba, devem registrar mínimas de 8°C, enquanto a Baixada Santista pode ter 12°C. A força de um ciclone extratropical provocou uma forte ressaca marítima na costa do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em Guaratiba (RJ), ondas invadiram a orla e chegaram a atingir um ônibus. Cenas semelhantes foram vistas no Leblon, na capital fluminense, e em cidades da Baixada Santista, onde a água do mar avançou sobre avenidas. A previsão é que as ondas permaneçam altas, podendo chegar a 3,5 metros de altura.

Um sistema de alta pressão atmosférica garante tempo firme e seco na maior parte do Centro-Sul do país, o que mantém a umidade relativa do ar em níveis muito baixos, especialmente na região Centro-Oeste. As temperaturas máximas permanecem amenas, com previsão de 16°C para São Paulo e Porto Alegre. Enquanto isso, um corredor de umidade leva chuva para a faixa norte do Nordeste, incluindo Maranhão, Ceará e Paraíba, e também para Roraima e o oeste do Amazonas, no Norte do país.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA