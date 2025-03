Furtos de cabos geram prejuízo superior a R$ 26 milhões

Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica) explica que crime vai além do roubo do material e impacta a população com quase 90 mil casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica

O furto de cabos elétricos no Brasil tem se tornado um problema crescente, gerando um prejuízo financeiro significativo que, no ano passado, ultrapassou a marca de 26 milhões de reais. Este crime afeta diretamente o fornecimento de energia elétrica, resultando em quase 90.000 interrupções no serviço, impactando residências, empresas e serviços essenciais. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abade) destacou que o peso dos cabos furtados ultrapassou 100 toneladas, o que exigiria cerca de 30 caminhões urbanos para transportar o material roubado ao longo de um ano.

Os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) revelam que, nos últimos 12 meses, foram registradas 88.970 interrupções de energia devido a furtos, com uma média de 7.364 interrupções mensais. Cada interrupção deixou, em média, 47 unidades consumidoras sem energia por cerca de 8 horas e 38 minutos. A região Sudeste do Brasil foi a mais afetada, concentrando 60% das ocorrências, seguida pelas regiões Nordeste e Sul, com 17% cada, e Centro-Oeste e Norte, que somaram 6% dos casos.

Além dos prejuízos financeiros e das interrupções no fornecimento de energia, o furto de cabos representa um risco à segurança, pois as pontas dos cabos desconectados podem permanecer energizadas. Este risco não apenas ameaça a segurança pública, mas também coloca em perigo a vida dos próprios criminosos e de qualquer pessoa que entre em contato com os cabos expostos. A dimensão do problema é tal que o furto de energia no Brasil equivale à produção de uma usina inteira, comparável à usina de Tucuruí, a segunda maior do país.

Este crime afeta milhões de pessoas e compromete o funcionamento de serviços essenciais, destacando a necessidade urgente de medidas eficazes para coibir essa prática. A implementação de tecnologias de monitoramento, o aumento da vigilância e a aplicação de penas mais severas para os infratores são algumas das estratégias que podem ser adotadas para mitigar o problema. A conscientização da população sobre os riscos e prejuízos causados por esse tipo de crime também é fundamental para reduzir a incidência de furtos e garantir a segurança e a continuidade do fornecimento de energia elétrica no país.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA