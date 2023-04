Furtos e roubos caem 19% na região da Cracolândia em abril

Secretaria de Segurança Pública diz que dado acompanha aumento de 30% do policiamento no Centro de São Paulo

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura e governo do Estado vêm realizando operações policiais na região da Cracolândia



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que o número de roubos e furtos na região da Cracolândia, no centro da capital paulista, tem caído e que o número de prisões vem aumentando. A SSP lançou recentemente um programa para divulgar dados a respeito da Cracolândia semanalmente, visando maior transparência. E o último dado divulgado foi de que na semana de 10 a 16 de abril, o número de roubos e furtos caiu 19%. Também segundo a SSP, o policiamento aumentou 30% no local. No primeiro trimestre deste ano, a polícia prendeu 1.861 pessoas na região, aumento de 53%, na comparação com o mesmo período de 2022. Somente na semana passada, ocorreram 39 prisões. Entretanto, 34% dos presos por furto e 57 dos presos por recepção são soltos muito rapidamente. A SSP diz que estuda medidas com o judiciário e o legislativo para endurecer as leis e colocar tornozeleira eletrônica em pessoas que forem presas. A polêmica medida que enfrenta resistência no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Na manhã deste domingo, 23, quatro pessoas foram presas na região depois que a Guarda Civil Metropolitana e a polícia encontraram aparelhos eletrônicos escondidos em um bueiro. As pessoas detidas haviam invadido uma loja de eletrônicos.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini