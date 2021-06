Fux pede a Bolsonaro que indicação ao STF seja anunciada após saída de Marco Aurélio

Intenção é evitar constrangimento com o ministro, que deixa a Suprema Corte em 5 de julho; presidente deve escolher nome ‘terrivelmente evangélico’

Flickr/Palácio do Planalto A conversa de ontem entre Fux e Bolsonaro aconteceu fora da agenda de ambos



O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu ao presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 8, que espere — de fato — a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, para indicar seu substituto. A data para a saída do ministro é 5 de julho. O pedido de Fux é para que não haja algum tipo de constrangimento com o ministro, do mesmo modo que ocorreu em outubro do ano passado, quando Bolsonaro anunciou que Kassio Nunes marques assumiria a vaga de Celso de Mello, antes mesmo dele desocupar a cadeira. A conversa de ontem entre Fux e Bolsonaro aconteceu fora da agenda de ambos. Em nota, o tribunal deixou claro que Fux, após um telefonema, convidou Bolsonaro para a visita à sede do STF. A Corte disse que o encontro durou 20 minutos, no gabinete da presidência. Vale lembrar que há bastante tempo Jair Bolsonaro tem afirmado que escolherá um nome “terrivelmente evangélico” para a vaga do no tribunal.

*Com informações do repórter Fernando Martins