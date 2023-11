Gabarito do Enem é liberado e confirma ‘acerto parcial’ de Caetano Veloso em questão sobre suas músicas

Cantor se confundiu sobre resposta de pergunta tema da prova de Linguagens do Exame e ficou entre duas opções; uma delas estava correta

Reprodução/Instagram/@caetanoveloso Caetano Veloso foi tema de questão do Enem



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira, 14, o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. Nesta edição, algumas questões viralizaram na internet. Uma delas que gerou dúvidas falava sobre composições do cantor Caetano Veloso. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a empresária e esposa Paula Lavigne mostra para o músico a pergunta do caderno Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que convidava o participante a resolver uma questão de interpretação de texto sobre as canções ”Alegria, Alegria’ e ‘Anjos Tronchos”. “Está todo mundo perguntando qual seria a letra, a resposta, diz aí”, questionou Paula Lavigne. “Quando eu li, achei que são todas [as alternativas corretas]. Acho que a B e a D são as mais apuradas”, brincou Caetano. O gabarito confirmou que o cantor estava parcialmente correto. A letra B era a alternativa correta. As respostas podem ser acessadas no site do instituto e estão separadas de acordo com as cores dos cadernos e dos dias de aplicação.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto