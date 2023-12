Gabriel Casagrande é bicampeão da Stock Car em Interlagos

Neste domingo, 17, sete pilotos disputaram o título da principal categoria do automobilismo brasileiro

Reprodução/Instagram/@gcasagrande/@marcelommm/@dudabairro/@victoreleuterio Gabriel Casagrande conquistou o bicampeonato da Stock Car no último domingo, 17



A temporada 2023 da Stock Car chegou à sua etapa final neste domingo, 17, no Autódromo de Interlagos, com sete candidatos ao título. Com clima de apreensão nos boxes e nas arquibancadas, o líder do campeonato Gabriel Casagrande se consagrou como o campeão da principal modalidade do automobilismo brasileiro. Este é o segundo título do paranaense na categoria, que também foi campeão em 2021. Na disputa, Casagrande precisada de apenas uma vitória na primeira corrida, o que não ocorreu. O piloto largou em terceiro e manteve posição até o final. A decisão então ficou entre ele e o tricampeão Daniel Serra para a segunda corrida. Problemas na pista fizeram com que Casagrande caísse até as últimas posições, mas Daniel Serra também não conseguiu pontuar o suficiente para ultrapassar o adversário no topo da tabela. A comemoração foi grande também para Felipe Massa, que venceu a segunda prova e conquistou o primeiro lugar inédito na Stock Car.

