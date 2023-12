Fórmula 1 divulga nome de inscritos e traz novidades para a temporada 2024; confira

Grid de pilotos será o mesmo da última temporada, fato inédito na história da competição

GREG BAKER / AFP FIA traz novidades na Fórmula 1 para a próxima temporada



A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou nesta sexta-feira, 15, a lista de inscritos para a temporada 2024 da Fórmula 1. O grid de pilotos para a próxima temporada será rigorosamente igual ao de 2023, fato que nunca ocorreu na história da F1. A novidade fica por conta de algumas mudanças nos nomes das equipes. A maior delas é na Alfa Romeo. Após cinco anos, o nome Sauber estará de volta ao grid. A equipe passará a se chamar Stake F1 Team Kick Sauber. Essa alteração ocorre após o término do contrato com a marca de automóveis de luxo italiana. A parceria com a Audi também está prevista para começar em 2026. A Stake, uma empresa de cassinos online, já era patrocinadora da equipe suíça e agora adquiriu os direitos de nome da equipe. Por outro lado, a Kick, um serviço de streaming australiano voltado para o mundo dos games, será responsável pelos naming rights do carro, que será chamado de Kick Sauber C44. “A Sauber sempre foi focada em inovação, quebrando paradigmas e desafiando convenções”, afirmou Alessandro Alunni Bravi, representante da Sauber. “A parceria com a Kick.com é a mais recente e ousada demonstração da filosofia que nos move. A Kick está redefinindo a forma como a transmissão ao vivo é feita e adotará a mesma abordagem disruptiva no mundo da Fórmula 1”, completou.

A equipe suíça competiu na Fórmula 1 de 1993 a 2018 com seu próprio nome, associado a marcas como Red Bull, Petronas e BMW. No entanto, quando firmou o acordo com a Alfa Romeo, o nome da equipe passou a ser apenas o da parceira. A partir de 2026, a Sauber se tornará a equipe de fábrica da Audi, que foi atraída para a Fórmula 1 devido às mudanças no regulamento de motores, que exigem maior uso de potência elétrica e combustíveis sustentáveis. Apesar do acordo com a Audi, a equipe deixou claro que não exibirá nenhuma referência à marca em seu carro de Fórmula 1 até 2026. “Não é um período de transição, estamos construindo nosso futuro aqui e agora. Não há separação entre o período Sauber e o período Audi. Estamos trabalhando desde o início do ano com o CEO do nosso grupo, Andreas Seidl, nesse processo de transformação”, afirmou Bravi em uma entrevista recente. A outra novidade ficou por conta da mudança da AlphaTauri, que anunciou que deixar de utilizar a marca do grupo Red Bull GmbH na identificação do time. Por conta disso, foi registrada Scuderia AlphaTauri RB. Os novos chassis não tiveram o nome anunciado. Com as alterações, a escuderia italiana terá as operações divididas na sede na Itália e uma filial na Inglaterra.