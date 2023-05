Galípolo prevê queda dos juros nos próximos meses e diz que governo está ‘vencendo o ceticismo’

Durante evento em São Paulo, o Secretário do Ministério da Fazenda disse esperar queda de 3% na taxa Selic nos próximos 18 meses

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Galípolo participou de um evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que discutiu temas como reforma tributária



O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, está otimista sobre o trabalho do governo em relação à economia. Ele prevê um corte de pelo menos 3 pontos percentuais na taxa básica de juros, a Selic, nos próximos 18 meses. Galípolo, que recentemente, foi indicado à diretoria de política monetária do Banco Central, diz que o ceticismo está sendo vencido. “O que a gente vêm assistindo desde o início da gestão do ministro Fernando Haddad existia um ceticismo, que eu acho que é legítimo a cada anúncio que foi feito. Se a gente pegar na primeira vez que o ministro fala de reduzir o déficit primário de mais de 2% do PIB para 1%, o mercado agiu com o devido ceticismo. Sucessivamente com a reoneração dos combustíveis, com a questão do arcabouço fiscal e uma série de temas que foram vindo, eu acho que o ceticismo foi vencido”, afirmou Galípolo.

O secretário afirma que o preço de ativos, como câmbio e juros de longo prazo, sinalizam uma boa expectativa. “Quando o ministro Fernando Haddad fala em harmonizar as políticas monetárias e fiscais é nesse sentido. É de tomar medidas que vão, gradativamente, criando um ambiente em que o preço dos ativos vá permitindo a criação de um cenário confortável para termos uma taxa de juros capaz de produzir os resultados esperados para a economia e para a sociedade”, continuou Galípolo. O secretário participou de um evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que discutiu temas como reforma tributária e nova política comercial.

*Com informações do repórter Misael Mainetti